«بوغبا» يعلق على خسارة مانشستر يونايتد أمام السيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 05:18 مساء
الدولي الفرنسي بول بوغبا. (فرانس برس)

اعتبر الدولي الفرنسي بول بوغبا أن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي يسير في الطريق الصحيح، لكن على النادي أن يتعلم من سلسلة الهزائم المخيبة للآمال في الأدوار نصف النهائية في حال أراد الفوز بالألقاب مجددا.

وأقصي رجال المدرب النرويجي، أولي غونار سولسكاير، من نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، أمس الأربعاء بعد خسارتهم 2-صفر، أمام الغريم مانشستر سيتي، وهي المرة الرابعة التي يخسر فيها الفريق في المرحلة نفسها من مسابقات الكأس خلال السنتين الماضيتين.

وقال بوغبا: «بالطبع هذا مخيب للآمال لأنها ليست الخسارة الأولى كذلك ضد سيتي على أرضنا.. فقد خسر الشياطين الحمر أمام رجال الإسباني جوسيب غوارديولا في الدور نفسه من المسابقة الموسم الماضي».

وأضاف الفرنسي أن التفاصيل تصنع الفارق طوال الوقت، وعندما تكون المباراة كبيرة كهذه، فالأمر يتعلق بالتفاصيل والكرات الثابتة، وقد خسرناها، متابعًا: «علينا أن نتعلم لأنها ليست المرة الأولى».

وعلى عكس الموسم الماضي، ينافس يونايتد بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتساوى بالنقاط مع ليفربول في صدارة الترتيب مع مباراة مؤجلة.

وغاب لقب الـبريميرليغ عن خزائن الشياطين الحمر منذ رحيل أليكس فيرغوسون العام 2013، وحصدوا آخر لقب لهم العام 2017 حينما حصدوا لقبي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» وكأس الرابطة في العام نفسه.

وأكد بوغبا أن النادي مبني على الفوز وعلى الأشياء الكبيرة، لذلك هذا كل ما نريد الحصول عليه، الأشياء الكبيرة، مشيرًا: «نحن نتحسن في الدوري، وإن خسرنا في نصف النهائي، ما زلنا نذهب بعيدا وهذا ما نريده.. لكن الآن، كما قلت التفاصيل.. إنه لأمر جيد أن تتحسن لكن علينا أن ننتقل جميعنا إلى الخطوة التالية الآن».

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