السبب الحقيقي وراء انسحاب فيدرر من بطولة أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 04:42 مساء
روجر فيدرر (أرشيفية : الإنترنت)

كشف أندريه سا، مسؤول التواصل مع اللاعبين، في بطولة أستراليا الكبرى، أن انسحاب السويسري روجر فيدرر، من بطولة أستراليا الكبرى، لم يكن بسبب الإصابة.

وقال سا خلال مقابلة مع برنامج «Ace Bandsports»، وفقًا لـ«كورة»: «لقد كنت على تواصل مع فيدرر قبل أيام من إعلان انسحابه من بطولة أستراليا، وقد رفض فترة الحجر الصحي المفروض على اللاعبين».

وأوضح: «كان أمام فيدرر خياران، الأول هو المجيء إلى أستراليا برفقة عائلته، وإلزامهم بالحجر في الفندق لمدة 14 يوما، وهذا أمر صعب لعدم وجود استثناء بشأن الخروج، سوى اللاعبين».

وتابع: «الخيار الثاني كان قدوم فيدرر إلى أستراليا بمفرده، وهذا يعني ابتعاده عن أطفاله وعائلته لمدة خمسة أسابيع على الأقل، وكان جواب روجر واضحا، وأخبرني أنه لا يفضل الابتعاد عن عائلته».

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