بنزيما يخضع للمحاكمة في قضية الابتزاز بشريط جنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 04:15 مساء
الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني. (فرانس برس)

يخضع الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني، للمحاكمة الجنائية بتهمة «التواطؤ بمحاولة الابتزاز» بشريط جنسي العام 2015 لزميله السابق ماتيو فالبوينا، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي، لوكالة «فرانس برس» الخميس.

ويشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضاً.

وغاب بنزيمة صاحب الـ«33 عاما» وفالبيونا «36 عاما» عن المنتخب الفرنسي منذ أغسطس 2015 بسبب دوره في القضية.

وكان الاتحاد الفرنسي أوقفه عند انتشار الموضوع ثم عاد ورفع عنه العقوبة بعد نهائيات كأس أوروبا التي استضافتها بلاده العام 2016.

وندد محامي بنزيما سيلفان كورميه بالقرار قائلا: «للأسف، نحن لسنا مندهشين.. هذا قرار سخيف ويمكن التنبؤ به».

وبحسب الادعاء، كشف بنزيما لفالبوينا وجود الشريط في أكتوبر 2015، عندما كان المنتخب الفرنسي في معسكر تحضيرا لمباراة ودية ضد أرمينيا في مدينة نيس الجنوبية.

وزعم بنزيمة وقتها أنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المحتالون الثلاثة الذين كان الشريط بحوزتهم، بحسب مصدر مقرب من الملف.

وأوضح المصدر: «قال إنه اتفق مع صديق الطفولة بما يجب عليه قوله حتى يتمكن زميله في المنتخب من التفاوض معه حصريا»، متابعًا أن بنزيمة أكد أنه كان يرغب في تقديم خدمة إلى صديقه دون التفكير في أنه يضر بفالبوينا.

رفضت بعد ذلك محكمة الاستئناف في فرساي طلب بنزيمة وثلاثة متهمين آخرين إسقاط القضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب في الوسط الليبي على الطعن في مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني وغينيا ...
رياضة محلية
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
خلال رئاستها مجلس الأمن.. تونس تأمل بصدور قرار نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار ...
ليبيا
حفتر يوجه بوقف دخول غير الليبيين عبر منفذ امساعد
ليبيا
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاعفات تشبه السكتة الدماغية لدى ضحايا «كورونا»