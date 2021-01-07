اليابان تؤجل احتفالات الشعلة الأولمبية بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 01:31 مساء
شعلة أولمبياد طوكيو. (إنترنت)

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تأجيل احتفالات شعلة أولمبياد طوكيو، حول العاصمة اليابانية.

وأوضحت الحكومة في طوكيو أن القرار جاء بغرض تقليل أعداد الحاضرين وسط المخاوف من مزيد من التفشي لفيروس كورونا.

وتم عرض الشعلة الأولمبية في عدة بلديات في نهاية 2020، وكان من المفترض أن تنطلق الاحتفالات اليوم الخميس، لكن مع إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة غدًا الجمعة؛ لم تجد الحكومة سوى اتخاذ قرار التأجيل بالنسبة لكافة العروض حتى نهاية الشهر الحالي.

يشار إلى أن الشعلة الأولمبية كانت تدور أنحاء المعمورة من اليونان إلى بقية دول العالم، كإشارة على انتقال مبادئ وأفكار دورة الألعاب من مهد الأولمبياد إلى بقية دول العالم.

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