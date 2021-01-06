سامبدوريا يحرم إنتر ميلان من اقتناص صدارة الدوري الإيطالي

مباراة سامبدوريا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي. (تويتر)

تلقى فريق إنتر ميلان هزيمة مؤلمة أمام مضيفه سامبدوريا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وفشل النيراتزوري في تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق النقاط الثلاث، ليتصدر جدول الترتيب بشكل موقت، قبل المواجهة المرتقبة بين ميلان ويوفنتوس، ليهدر فرصة رائعة لتصدر المجموعة.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، وفقًا لـ«كورة» أن إنتر خسر مباراة خارج ملعبه في الدوري الإيطالي، للمرة الأولى منذ هزيمته أمام يوفنتوس بنتيجة (2-0) في مارس 2020، قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.