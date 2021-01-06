الكرواتي بيليتش مدربا لبكين غوان الصيني خلفا للفرنسي جينيزيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 04:30 مساء
الكرواتي سلافن بيليتش (فرانس برس)

انتقل الكرواتي سلافن بيليتش للتدريب في الدوري الصيني بعد أقل من شهر على إقالته من منصبه في «وست بروميتش ألبيون» الإنجليزي، وذلك لخلافة الفرنسي برونو جينيزيو مع «بكين غوان» بحسب ما أعلن الأخير الأربعاء.

وقال نادي العاصمة على موقع «ويبو» الموازي لـ«تويتر» في الصين إنه «بعد مفاوضات ودية، لن يواصل السيد برونو جينيزيو مهمته كمدير فني لفريق بكين غوان مع الوصول إلى نهاية عقده»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتابع: «سلافن بيليتش وفريقه وقعا مع نادي بكين غوان لكرة القدم حتى نهاية العام 2022».

وبقيادة جينيزيو، مدرب ليون السابق (2015-2019)، وصل بكين غوان إلى المربع الذهبي في الموسم المنصرم من الدوري السوبر الصيني، حيث أُقصي في أوائل نوفمبر الماضي على يد «غوانغجو إيفرغراند» ومدربه الإيطالي فابيو كانافارو (1-3) في النظام الجديد المستحدث للبطولة بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

وبعد أن وصل إلى الفريق في صيف 2019، قاد الفرنسي البالغ 54 عامًا «بكين غوان» إلى وصافة الدوري في موسمه الأول معه خلف غوانغجو إيفرغراند الذي تنازل هذا الموسم عن لقبه لصالح جيانغسو سونينغ.

وقرر وست بروميتش ألبيون منتصف شهر ديسمبر الماضي التخلي عن بيليتش والتعاقد مع سام الاردايس بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الدوري الإنجليزي.

وتسلم بيليتش الإشراف على «وست بروميتش» قبل 18 شهراً، وأصبح محبوباً لدى جمهور الفريق بعدما نجح في قيادة الأخير للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السوبر الصيني الربيع المقبل، وقد تقام مبارياته مجددًا في فقاعة صحية في ظل استمرار تفشي «كوفيد-19» في الصين والعالم بأجمعه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس الأسبق جورج بوش سيحضر حفل تنصيب بايدن
دولى
كومان: أفكاري مع برشلونة تحتاج إلى مزيد من الوقت
رياضة عالمية
الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
الجرندي لسفير أميركا لدى تونس: تضافر الجهود الدولية ضرورة لإنجاح الحوار الليبي
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف...
ليبيا
تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
«مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض ...
ليبيا
إيران تعلن رصد أول حالة من الفيروس المتحور
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاعفات تشبه السكتة الدماغية لدى ضحايا «كورونا»