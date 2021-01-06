طوكيو تتمسك بتنظيم الأولمبياد رغم قرار الساعات المقبلة بشأن «كورونا»

الكمامة تحجز أولمبياد طوكيو (أرشيفية : الإنترنت)

قالت حكومة اليابان، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ الصحية الجديدة التي تخطط لإعلانها الخميس، بسبب الزيادة المستمرة في الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» لن تغير من خطط إقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم الحكومة، كاتسونوبو كاتو الأربعاء، إن فرض قيود جديدة في طوكيو ومحيطها لا يتعلق بجدول الألعاب الأوليمبية، التي تستمر الاستعدادات لها قبل أقل من 200 يوم من إقامتها، بحسب ما نقلته «إفي».

وتابع: «إعلان حالة الطوارئ هذا لا يأخذ في الحسبان الوضع قبيل إقامة دورة الألعاب، ولكن سيتم اتخاذ القرار بناء على عدد المصابين في طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة».

وقال الناطق، عن حالة الطوارئ الجديدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وتستمر لمدة شهر، «نتطلع إلى إجراء يستمر فترة محدودة للتمكن من السيطرة ووقف انتشار العدوى».

وأوضح كاتو أن السلطات اليابانية واللجنة المنظمة يواصلان العمل من أجل تنظيم دورة ألعاب ناجحة والسيطرة على الوضع، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل وضع مجموعة من المقترحات الصحية لضمان سلامة الرياضيين والجمهور خلال أوليمبياد طوكيو.