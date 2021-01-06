لامبارد من فشل اللعب لبرشلونة لحلم تدريبه بعد تجربة تشيلسي المخيبة

فرانك لامبارد (فرانس برس)

يرغب المدير الفني لفريق «تشيلسي» الإنجليزي، فرانك لامبارد، خوض تجربة تدريبية مع نادي «برشلونة» خلال مسيرته.

يعد مستقبل لامبارد مع نادي «تشيلسي» تحت التهديد، وذلك بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال، خلال الفترة الأخيرة من الموسم الحالي، حيث أكدت جريدة «سبورت» الإسبانية، أنه لطالما كانت لدى لامبارد الرغبة في التواجد مع «برشلونة»، منذ أن كان لاعبًا، بحسب ما نقله موقع «24».

وارتبط اسم المدرب الذي كان يشغل وسط الملعب كلاعب، بالانتقال إلى «برشلونة» خلال مسيرته، وكان قريبًا من ذلك، ولكن انتهى الأمر بالاستمرار مع «البلوز»، حيث بات من أساطير النادي.

وأشارت الجريدة إلى أن الرغبة في التواجد مع«برشلونة» لا تزال تراود لامبارد بعد أن سلك طريق التدريب، وأن لديه هدفًا الآن هو أن يكون قادرًا على الجلوس على مقاعد بدلاء «البلاوغرانا» في يومًا ما.