البرازيلية إيدينا ألفيش رائدة التحكيم النسائي في مونديال الأندية

البرازيلية إيدينا ألفيش (فرانس برس)

وقع الاختيار على البرازيلية إيدينا ألفيش لتكون أول امرأة تقود مباراة في مسابقة كروية كبرى للرجال ينظمها الاتحاد الدولي «فيفا» وسيكون ذلك في مونديال الأندية الذي تستضيفه قطر بين الأول و11 من فبراير المقبل.

وكشفت ابنة الأربعين عامًا في حوار مع وكالة «فرانس برس» أن «المشاركة في حدث من هذا النوع حلم» بعد تعيينها لقيادة بطولة يشارك فيها نجوم من عيار لاعبي بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.

ويشكل اختيارها لتكون أحد حكام البطولة التي تجمع بين أبطال القارات وممثل البلد المضيف، تتويجًا لهذه السيدة التي أمضت قسمًا كبيرًا من شبابها في ملء أكياس من التربة في مشتل من أجل دفع تكاليف دراستها في اختصاص التربية البدنية.

وقالت بهذا الخصوص: «لقد عملت بجد، لقد كنت حكمًا لمدة عشرين عامًا وكنت دائمًا أجهز نفسي بقدر الإمكان لليوم الذي ستتاح لي مثل هذه الفرصة».