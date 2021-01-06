9 أندية في بطولة ليبيا للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 06 يناير 2021, 03:04 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

تشهد القاعة الكبرى بطرابلس بداية من الساعة الرابعة من مساء الجمعة بطولة ليبيا للملاكمة، بمشاركة أندية المحلة وأبوسليم والاتحاد العسكري وقرقارش والسويحلي والأهلي المصراتي والنجمة والسواعد والأهلي بنغازي.

وفي تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قال رئيس اللجنة العليا للبطولة عبدالكريم مانيطة: «إن البطولة أقيمت على عدة مراحل على مستوى المنطقة والمناطق المتقاربة وعلى مستوى ليبيا».

وأضاف مانيطة: «من خلال البطولة سيتم اختيار الرياضيين المتميزين وضمهم للمنتخب الوطني، الذي تنتظره مشاركة مرتقبة في البطولة العربية بالكويت في فبراير المقبل».

وفي ختام حديثه أشاد مانيطة بدعم هيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، وتذليلهما كل الصعاب مما أسهم في تتويج ليبيا بميداليتين في بطولة العرب السابقة بالسودان، ذهبية البطل عبدالباسط خير وبرونزية البطل محمد المنصوري.

يشار إلى أن اللجنة العليا للبطولة يترأسها رئيس لجنة المنتخبات عبدالكريم مانيطة، ونائبه فوزي الشريف، وعضوية حسين النظيف وعمر الزليطني وعلي مصباح.

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