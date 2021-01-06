كومان: أفكاري مع برشلونة تحتاج إلى مزيد من الوقت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 10:14 صباحا
رونالد كومان (فرانس برس)

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني أمس الثلاثاء أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لترسيخ أفكاره بعد بداية متواضعة على رأس الجهاز الفني.

يحل العملاق الكتالوني على أتلتيك بلباو الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري وهو متأخر بفارق عشر نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي خاض مباراة أقل من برشلونة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويزداد الضغط على كومان لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في النادي في وقت لاحق من شهر يناير الحالي.

وردا على سؤال بشأن الوقت الذي يحتاجه لفرض أسلوبه في النادي قال الهولندي: «سنرى ذلك شيئًا فشيئًا، لقد حاولنا أن نتقدم بالفريق إلى الأمام وتحضيره للبطولة ولكن لدينا لاعبون مهمون مصابون ولدي فريق لم أكن قادرًا على المناورة كثيرًا به، أريد المزيد من الوقت لترسيخ أفكاري».

وأكد كومان انه سيتم السماح برحيل لاعب خط الوسط كارليس ألينا، حيث من المتوقع أن ينضم إلى خيتافي على سبيل الإعارة، ومن غير المتوقع أن يبرم النادي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بسبب معاناته على الصعيد المالي.

وقال لاعب برشلونة السابق: «كل مدرب يفكر في يناير كيف يمكنه أن يحسن فريقه، لقد وضعت خطة لمن أريد أن يأتي ويرحل، ولكن هذا يعتمد على النادي عما إذا كان الأمر متاحًا أو لا، وإذا كان ذلك غير ممكن، فسنستمر بالعناصر الموجودة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
الجرندي لسفير أميركا لدى تونس: تضافر الجهود الدولية ضرورة لإنجاح الحوار الليبي
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف...
ليبيا
تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
«مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض ...
ليبيا
إيران تعلن رصد أول حالة من الفيروس المتحور
دولى
قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد «التضامن والاستقرار»
عربى
ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغذية تؤثر على نبض قلبك