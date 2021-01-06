كومان: أفكاري مع برشلونة تحتاج إلى مزيد من الوقت

رونالد كومان (فرانس برس)

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني أمس الثلاثاء أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لترسيخ أفكاره بعد بداية متواضعة على رأس الجهاز الفني.

يحل العملاق الكتالوني على أتلتيك بلباو الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري وهو متأخر بفارق عشر نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي خاض مباراة أقل من برشلونة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويزداد الضغط على كومان لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في النادي في وقت لاحق من شهر يناير الحالي.

وردا على سؤال بشأن الوقت الذي يحتاجه لفرض أسلوبه في النادي قال الهولندي: «سنرى ذلك شيئًا فشيئًا، لقد حاولنا أن نتقدم بالفريق إلى الأمام وتحضيره للبطولة ولكن لدينا لاعبون مهمون مصابون ولدي فريق لم أكن قادرًا على المناورة كثيرًا به، أريد المزيد من الوقت لترسيخ أفكاري».

وأكد كومان انه سيتم السماح برحيل لاعب خط الوسط كارليس ألينا، حيث من المتوقع أن ينضم إلى خيتافي على سبيل الإعارة، ومن غير المتوقع أن يبرم النادي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بسبب معاناته على الصعيد المالي.

وقال لاعب برشلونة السابق: «كل مدرب يفكر في يناير كيف يمكنه أن يحسن فريقه، لقد وضعت خطة لمن أريد أن يأتي ويرحل، ولكن هذا يعتمد على النادي عما إذا كان الأمر متاحًا أو لا، وإذا كان ذلك غير ممكن، فسنستمر بالعناصر الموجودة».