«كورونا» يضرب مدرب روما

المدير الفني لنادي روما الإيطالي باولو فونسيكا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، بفيروس كورونا، ولهذا السبب لم يسافر إلى كروتوني.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد عقد فونسيكا مؤتمره الصحفي هذا الصباح، لكنه لم يكن حاضرًا عند وصول حافلة الفريق إلى مطار فيوميتشينو، في رحلة روما إلى كالابريا.

وأشار التقرير، إلى أن فونسيكا تعرض للإصابة بنوبة التهاب في المعدة والأمعاء، وتُرك في المنزل للتعافي، لكن النادي لم يدلي بأي تصريح، موضحًا أن سبب عدم سفر البرتغالي باولو فونسيكا صاحب الـ47 عاما، مع فريقه هو نتيجة اختبار كورونا، والذي جاء إيجابيًا.

ويحل روما ضيفًا على كروتوني، غدًا الأربعاء، على ستاد إيزيو سكيدا، ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري الإيطالي، ومن المقرر أن يتولى نونو كامبوس، مساعد باولو فونسيكا، مهمة قيادة الذئاب أمام كروتوني.