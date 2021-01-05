«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو

محمد النني (أرشيفية : الإنترنت)

تحدثت تقارير أوروبية، اليوم الثلاثاء، عن النجم المصري المحترف بصفوف «آرسنال» الإنجليزي محمد النني، مؤكدة بقاءه، وعدم تفكير إدارة النادي اللندني في الاستغناء عن خدماته.

وعاد النني إلى صفوف «آرسنال» مطلع الموسم الجاري بعدما قضى فترة إعارة في صفوف «بشكتاش» التركي استمرت لمدة موسم، لكن «آرسنال» ليس لديه نية للتفريط في خدمات لاعب الوسط المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من اهتمام «بشكتاش» بعودة النني إلى صفوفه مجددًا، بحسب ما ذكرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت الجريدة البريطانية إن النادي التركي حريص على استعادة خدمات النني البالغ من العمر 28 عامًا سواء على سبيل الإعارة أو الشراء مقابل 6.3 مليون جنيه استرليني «سبعة ملايين يورو».