ديوكوفيتش ونادال في كأس الرابطة للاعبي التنس

ديوكوفيتش ونادال (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس للمحترفين، أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم يأتي على رأس قائمة من نجوم سيشاركون في بطولة كأس الرابطة المقررة في أستراليا في فبراير المقبل.

ويقود ديوكوفيتش الفريق الصربي حامل اللقب في البطولة التي تقام في ملبورن بين الأول والخامس من فبراير، كما يشارك النجم الإسباني رافاييل نادال المتوج بلقب فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» 13 مرة، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتشهد البطولة أيضًا مشاركة النمساوي دومينيك ثيم بطل أميركا المفتوحة «فلاشينغ ميدوز» والروسي دانييل ميدفيديف الفائز بالبطولة الختامية للموسم الماضي، وكان الفريق الصربي توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في الموسم الماضي على حساب الفريق الإسباني.

ويتنافس في البطولة 12 فريقًا يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، ويتأهل الفائزون إلى الأدوار الإقصائية.