ديوكوفيتش ونادال في كأس الرابطة للاعبي التنس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 04:05 مساء
ديوكوفيتش ونادال (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس للمحترفين، أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم يأتي على رأس قائمة من نجوم سيشاركون في بطولة كأس الرابطة المقررة في أستراليا في فبراير المقبل.

ويقود ديوكوفيتش الفريق الصربي حامل اللقب في البطولة التي تقام في ملبورن بين الأول والخامس من فبراير، كما يشارك النجم الإسباني رافاييل نادال المتوج بلقب فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» 13 مرة، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتشهد البطولة أيضًا مشاركة النمساوي دومينيك ثيم بطل أميركا المفتوحة «فلاشينغ ميدوز» والروسي دانييل ميدفيديف الفائز بالبطولة الختامية للموسم الماضي، وكان الفريق الصربي توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في الموسم الماضي على حساب الفريق الإسباني.

ويتنافس في البطولة 12 فريقًا يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، ويتأهل الفائزون إلى الأدوار الإقصائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
وصول أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية
عربى
رسمياً.. إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
دولى
فيروس «كورونا» يضرب صفوف فريق الاتحاد قبل موقعة بيراميدز في الكونفيدرالية
رياضة محلية
إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا
رياضة عالمية
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)