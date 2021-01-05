سولشار: لا أعذار في يونايتد.. وكأس الرابطة هدفنا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 03:46 مساء
أولي جونار سولشار (أرشيفية : الإنترنت)

قال مدرب «مانشستر يونايتد»، أولي جونار سولشار، اليوم الثلاثاء، إن «فريقه يلعب بثقة ويجب أن ينجح في الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، ولن تكون هناك أية أعذار إذا فشل في التغلب على مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي غدًا الأربعاء».

وخرج «يونايتد» من قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي الموسم الماضي، لكن سولشار يعتقد أن الفريق أحرز تقدمًا كبيرًا في الموسم الحالي، بحسب ما ذكرته «رويترز».

ويحتل «يونايتد» المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سلسلة من عشر مباريات خالية من الهزائم، ويتساوى في رصيد 33 نقطة مع «ليفربول» المتصدر وتتبقى له مباراة.

وأبلغ سولشار الصحفيين: «تطورنا في آخر 12 شهرًا منذ قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الموسم الماضي، ولذلك فإن الأمر لا يتعلق فقط بتعلم كيفية الفوز في الدور قبل النهائي، حصلنا أيضًا على حق الشعور بأن بوسعنا الفوز باللقب في ظل الأداء الذي نقدمه، نحن واثقون وفي حالة جيدة ولذلك لا يوجد أعذار».

وأضاف: «نلعب من أجل الفوز بألقاب، وهذا يمنحنا النهم للفوز بالمزيد، الفريق بأكمله في حالة تركيز ومستعد للمحاولة».

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