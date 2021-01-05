ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف العاجي فرانك كيسيي (فرانس برس)

على الرغم أن الموسم لم يصل إلى منتصفه، يسعى ميلان الأربعاء إلى تأكيد جديته بالمنافسة على لقبه الأول منذ 2011، وذلك من خلال الفوز على ضيفه وغريمه يوفنتوس في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد أن اكتفى بمشاهدة يوفنتوس يحتكر اللقب في المواسم التسعة الماضية فيما عانى حتى لحجز بطاقته إلى دوري الأبطال، فرض ميلان نفسه هذا الموسم منافسا جديا رغم افتقاده إلى الأسماء الرنانة باستثناء المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المرشح غيابه مجددا عن الفريق لعدم تعافيه تماما من إصابة تعرض لها في الفخذ خلال مواجهة نابولي (3-1) في 22 نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويدرك فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة فقط عن جاره اللدود إنتر ميلان، أن الفوز بمباراة الأربعاء سيخوله إزاحة يوفنتوس عن السباق لأنه سيبتعد عن الأخير بفارق 13 نقطة.

لكن بيولي رفض مقولة إن هذه المواجهة ستحدد مصير الموسم بالقول الأحد بعد الفوز على بينيفينتو (2-صفر) رغم إكمال اللقاء بعشرة لاعبين «أعتقد بأنها ستكون مباراة رائعة بين فريقين في أفضل مستوياتهما، أكرر بأن يوفنتوس، إنتر ونابولي هي الفرق الأقوى في الدوري الإيطالي، كل ما علينا فعله هو مواصلة السير في طريقنا».

وتابع «ما زال الوقت مبكرا، سنرى أين سنكون في الترتيب بحلول أبريل لنفهم أين يمكن أن نصل».

وعن مباراة الأربعاء فإنها «لن تكون حاسمة، قوتنا هي أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، وبالتالي لا نريد تغيير هذه المقاربة».

ولم يذق ميلان طعم الهزيمة في آخر 12 مرحلة من الموسم الماضي، وتحديدا منذ السقوط أمام جنوى (1-2) في 8 مارس، وجميع المباريات الـ15 هذا الموسم، لكن هذه السلسلة مهددة الأربعاء لاسيما إذا قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في فريق المدرب أندريا بيرلو نفس المستوى الذي ظهروا به الأحد أمام أودينيزي (4-1).

وسيكون رونالدو الخطر الأكبر على ميلان بعدما سجل 14 من الأهداف الـ29 لفريق «السيدة العجوز» هذا الموسم، بينها ست ثنائيات.

وأثبت ابن الـ35 عاما أنه لم يخسر شيئا من قوته وغريزته التهديفية ومهاراته رغم التقدم بالعمر، وأنه حجر الأساس في الفريق الذي تعثر بغياب «الدون» ضد فرق مثل كروتوني وهيلاس فيرونا وبينيفينتو.

ويفتقد يوفنتوس الأربعاء مهاجمه الجديد القديم الإسباني ألفارو موراتا بسبب الإصابة، إضافة إلى البرازيلي أليكس ساندرو لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، ورغم افتقاده خدمات إبراهيموفيتش، ابن الـ39 عاما الذي سجل 10 أهداف في ست مباريات هذا الموسم، واصل ميلان مشواره الناجح وفاز بخمس مباريات وتعادل في اثنتين بغيابه.

وتميز ميلان هذا الموسم بالمساهمة الجماعية في التسجيل، إذ وصل إلى الشباك 13 لاعبا مختلفا، من ضمنهم إبراهيموفيتش.