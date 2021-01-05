عملاق يوناني يقود ميلووكي باكس في السلة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 12:31 مساء
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (فرانس برس)

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ميلووكي باكس للفوز على ديترويت بيستونز (125-115) بتسجيله 43 نقطة، فيما عمق جايسون تايتوم جراح تورونتو رابتورز بتسجيله 40 نقطة قاد بها بوسطن سلتيكس للفوز (126-114) الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودك أنتيتوكونمبو سلة ديترويت بثلاثين من أصل نقاط فريق الـ67 في الشوط الأول، وأنهى اللقاء بسبع رميات حرة ناجحة من أصل تسع محاولات، وأضاف 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبعد أن نجح بيستونز في تقليص الفارق إلى ثماني نقاط (110-118) في آخر 2.38 دقيقة من اللقاء، دخل النجم اليوناني على الخط باعتراضه محاولة الفرنسي سيكو دومبويا ثم نجح في الجهة المقابلة بمتابعة تسديدة فاشلة لزميله دونتي ديفينتشينزو، موجها ضربة لآمال الضيوف بالعودة إلى اللقاء.

ورأى مدرب باكس مايك بودنهولزر الذي حقق فريقه فوزه الرابع في 7 مباريات، أن «الاعتراض والمتابعة في السلة كانا كبيرين»، مضيفا بأنه لم يشأ أن يرى ديترويت يقلص الفارق إلى أكثر من ذلك.

وخاض ديترويت الذي مني بهزيمة سادسة في 7 مباريات، اللقاء بغياب نجمه بلايك غريفين، كما خسر جهود الواعد كيليان هايز خلال الربع الثالث نتيجة إصابة في الفخذ.

وعلى غرار أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري خلال الموسمين الماضيين، قدم تايتوم مباراة كبيرة أمام تورونتو وقاد سلتيكس لفوزه الخامس في ثماني مباريات.

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