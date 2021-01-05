مصير جائزة أستراليا للفورمولا 1 بعد أسابيع

لقطة لصور سائقي الفورمولا واحد (فرانس برس)

أعلن منظمو جائزة أستراليا الكبرى التي من المفترض أن يفتتح بها الموسم الجديد من بطولة 2021 لسباقات الفورمولا واحد، أن قرارا نهائيا بشأن إقامة الحدث سيتخذ في الأسابيع المقبلة وسط تقارير عن إمكانية تأجيله بسبب القيود المتعلقة بفيروس «كوفيد-19».

وأفاد موقع «أوتوسبورت» المتخصص بالرياضات الميكانيكية بأن السباق المقرر بحسب الروزنامة في 21 مارس، سيؤجل على الأرجح إلى وقت لاحق من العام على أن يفتتح الموسم من حلبة البحرين الدولية في 28 منه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وغاب السباق الأسترالي عن روزنامة الموسم الماضي بعد أن أصيب أعضاء في فريق ماكلارين بالفيروس خلال تواجدهم على حلبة ألبرت بارك استعدادا لخوض السباق الافتتاحي، ثم اتخذ القرار بعدها بتعليق البطولة حتى يوليو بسبب تفشي «كوفيد-19» في العالم بأكمله.

ووفقا لموقع «أوتوسبورت»، فإن القيود المفروضة على المسافرين إلى أستراليا المجبرين على الحجر الصحي لمدة أسبوعين، تشكل عائقا لوجستيا وعبئا ماديا، كما أن مقر غالبية فرق البطولة في إنجلترا حيث الإصابات بالفيروس تزداد يوميا بوتيرة مخيفة، مما يعقد المسألة أكثر.

وأكد منظمو السباق الأسترالي الثلاثاء أنهم يعالجون الأمور بحسب بيان مقتضب قالوا فيه «تواصل شركة جائزة أستراليا الكبرى العمل عن كثب مع حكومة ولاية فيكتوريا والفورمولا واحد بشأن الشروط والترتيبات المتعلقة بإقامة سباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن عام 2021».

وأضاف البيان «سيتم في الأسابيع المقبلة تقديم مزيد من التفاصيل عند الانتهاء من الترتيبات مع جميع الأطراف».

ولم تبدأ بعد أعمال البناء حول حلبة ألبرت بارك الموقتة والتذاكر لم تطرح للبيع حتى الآن.