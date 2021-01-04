السماح بـ5 تغييرات في كأس الرابطة الإنجليزي

مباراة توتنهام وستوك سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية. (تويتر)

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنها سمحت للفرق المشاركة في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة هذا الأسبوع، وكذلك في النهائي في أبريل بإجراء خمسة تغييرات بدلاً عن ثلاثة لتخفيف الضغوط على اللاعبين بسبب جدول المباريات المزدحم.

وصوتت أندية الدوري الممتاز ضد إجراء خمسة تبديلات في كل مباراة هذا الموسم رغم تكدس الجدول لكن رابطة الأندية الإنجليزية، قالت إنها تشاورت مع الفرق الأربعة المتبقية في كأس الرابطة.

ويستضيف توتنهام منافسه برنتفورد المنتمي للدرجة الثانية غداً الثلاثاء، بينما يلعب مانشستر يونايتد مع غريمه مانشستر سيتي يوم الأربعاء.

وتأجل نهائي كأس الرابطة، الذي يقام عادة في فبراير، إلى 25 أبريل، أملاً في حضور الجماهير، والتي لا تسمح لها السلطات حاليا بالذهاب إلى الملاعب بسبب قيود احتواء فيروس كورونا.