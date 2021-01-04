ناصر العطية يحرز المرحلة الثانية في رالي دكار 2021

القطري ناصر العطية خلال المرحلة الثانية من رالي دكار في السعودية (فرانس برس)

أحرز القطري ناصر العطية (تويوتا)، اليوم الإثنين المرحلة الثانية من رالي دكار 2021 لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 457 كلم بين بيشة ووادي الدواسير في السعودية بزمن قدره 4 ساعات و3 دقائق و14 ثانية، متقدماً على الفرنسي ستيفان بيترهانسل والإسباني كارلوس ساينز.

وتفوق حامل اللقب ثلاث مرات على سائقي ميني بفارق دقيقتين و35 عن بيترهانسل البطل التاريخي للرالي بعدد الألقاب الملقب بـ«السيد داكار»، (13 لقباً) و9 دقائق و17 ثانية عن الإسباني الفائز بالمرحلة الأولى.

وقال العطية، لوكالة «فرانس برس»: «المرحلة كانت من نصيبنا، كان أداؤنا جيدا ومرت دون مشاكل واستطعنا تقليص الفارق عن المتصدرين. كانت المرحلة مختلفة كليا عن المرحلة الأولى، كانت سريعة ورملية وهو ما يناسبنا أكثر».

وأشار إلى أنه سيتم دراسة كل مرحلة واستخدام استراتيجية خاصة بها «نحاول أن نكون قريبين منهم وسنرى ماذا يمكننا أن نفعل، وأعتقد أنه في القسم الثاني من الرالي سنكون أفضل».

وتصدر بيترهانسل الترتيب العام أمام زميله في ميني بفارق 6 دقائق و37 ثانية وقفز العطية من المركز العاشر إلى الثالث بفارق 9 دقائق و14 ثانية.

وحل الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم لسباقات الرالي في المركز السادس في مرحلة اليوم بفارق 16 دقيقة و53 ثانية عن العطية بعدما كان حل في المركز 22 في المرحلة الافتتاحية الأحد ليرتقي بذلك إلى المركز السابع على الجدول العام.

وجاء سائق تويوتا السعودي يزيد الراجحي في المركز الرابع بفارق 10 دقائق و24 ثانية ليرتقي إلى المركز السادس في الترتيب العام، وقال بعد السباق لـ«فرانس برس»: «قمنا بسباق جيد وسيكون علينا المواصلة بدءاً من مرحلة الغد، مرحلة الأحد كانت أصعب كونها صخرية بعكس اليوم التي كانت رملية».

وأوضح أن الأخطاء واردة «لكن علينا العمل على تلافي أي أخطاء قادمة».

وفاز الإسباني جوان باريدا (هوندا) بالمرحلة الثانية في فئة الدراجات النارية.

وقطع الدراج البالغ من العمر 38 عاما المسافة في 4 ساعات و17 دقيقة و56 ثانية متقدما على زميله حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك (هوندا) الثاني بـ3 دقائق و55 ثانية والتشيلي بابلو كينتانيلا (هوسكفارنا)، وصيف نسخة 2020، بـ6 دقائق وثانيتين.