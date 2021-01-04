«كورونا» يضرب 4 لاعبين في شبيبة القبائل قبل المواجهة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 04:55 مساء
فريق شبيبة القبائل الجزائري (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إصابة 4 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 24 ساعة من المباراة التي يلتقي فيها مع ضيفه اتحاد الدرك من النيجر، في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

أوضح شبيبة القبائل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» أن فحوص الكشف عن كورونا التي خضع لها الفريق من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أكدت إصابة أربعة لاعبين بالفيروس، حيث خضع الرباعي للعزل فوراً.

ولم يكشف النادي الجزائري عن هوية اللاعبين الذين تعرضوا للعدوى، والذين سيغيبون عن مواجهة اتحاد الدرك، رفقة لاعبين اثنين آخرين بداعي الإصابة.

المباراة مرشح لإدارتها تحكيميا الدولي الليبي محمد الزروق، ومعه مجدي كامل مساعدًا أول، والحكم باسم سيف النصر مساعدًا ثانيًا، فيما اختير الحكم معتز إبراهيم حكمًا رابعًا.

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