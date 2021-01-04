«كورونا» يصيب رئيس بروسيا دورتموند بالبكاء

هانز يواخيم فاتسكه (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه، أسفه إزاء استمرار الحاجة إلى إقامة مباريات الدوري الألماني دون جماهير، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

أكد فاتسكه تقبله أسباب خلو المدرجات من الجماهير، لكنه لا يزال يرى أن الأجواء تفتقد الروح المنشودة، وقال فاتسكه، اليوم الإثنين: «الأجواء تحبطني أكثر وأكثر في كل شهر، الآن تجلس في جو معقم، مع الالتزام بالتباعد والكمامات، هو أمر فظيع»، بحسب تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» الألمانية الشهيرة.

وخلال تحسن الأوضاع في ألمانيا فيما يتعلق بجائحة كورونا قبل أشهر قليلة، جرى السماح لعدد من المشجعين بحضور مباريات دورتموند، لكن حالات العدوى تتزايد من جديد في الوقت الحالي.

وأوضح: «عندما حضر نحو 10 آلاف مشجع في مباراتينا أمام مونشنغلادباخ وفرايبورغ، دمعت عيناي من الفرح، وكذلك فعل الكثيرون، التداعيات الاقتصادية للأزمة ستستغرق بعض الوقت حتى تصبح واضحة، لكن فقدان عائدات الحضور الجماهيري يعني أن آمال بوروسيا دورتموند في منافسة الفرق العملاقة في أوروبا ليست قائمة في الوقت الحالي».