إلغاء رخصة نيوكاسل الأسترالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 04:18 مساء
مباراة لفريق نيوكاسل جيتس (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم ورابطة مسابقات الدوري الأسترالية، اليوم الإثنين، إلغاء رخصة نيوكاسل جيتس لفشله في تسديد ديونه.

وقالت الجهتان إن «رخصة جديدة ستصدر لصالح كونسورتيوم من مستثمري أندية رابطة مسابقات الدوري الأسترالية بصورة موقتة إلى حين العثور على مستثمر جديد حتى يتسنى للفريق مواصلة المشاركة في البطولات»، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وسيحصل اللاعبون الحاليون على عقود مع الجهة الجديدة، وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، إن «ملاك نيوكاسل جيتس حصلوا على فرص لحل مشكلات النادي المالية أو بيعه إلى مستثمر آخر».

وبعدم قدرته على تسديد ديونه في موعد استحقاقها، انتهك نيوكاسل جيتس اتفاقية مشاركة الأندية في الدوري.

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