ثورة عارمة ضد الـ«فار» في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 04:06 مساء
بوغبا في مباراة يونايتد و أستون فيلا (إنترنت)

وُجهت انتقادات عديدة لخاصية حكم الفيديو المساعد قبل يومين في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مواجهة بين بول بوغبا ودوغلاس لويز في مباراة «مانشستر يونايتد» و«أستون فيلا»، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر (2-1).

وجاء هذا الفوز بفضل ركلة جزاء وضعت حكم الفيديو المساعد في قلب الجدل، اليوم الإثنين، ففي الدقيقة 59، استقبل بوغبا الكرة ودعها تمر، فيما عانى البرازيلي وسقط لاعب الوسط داخل المنطقة، وأصدر الحكم مايكل أوليفر قراره باحتساب ركلة جزاء، وتمت مراجعة هذا من قبل تقنية الفيديو (الفار)، التي أثارت الشكوك بعد ذلك، بحسب «أوليه بالعربي».

الشخص الذي سلط الضوء على الحدث كان دوغلاس لويز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: «أشاهد هذا الفيديو ولا أستطيع أن أصدق، أنا دائمًا أؤيد كرة القدم الأكثر عدلًا، مع أخطاء أقل، لكن بعد ذلك أرى هذه الأشياء».

وواصل: «إذا كان لدينا فار للمساعدة، فلنبدأ في استخدامها بشكل صحيح، هذه الأخطاء يمكنها تحديد مستقبل الأندية».
وغرد البرازيلي مضيفًا مقطع فيديو له مع بوغبا ويلاحظ كيف أن لاعب خط الوسط الفرنسي هو الذي يتعثر على قدميه.

واستنكر «أستون فيلا» إساءة استخدام حكم الفيديو المساعد، وحظى بدعم عديد المستخدمين، وكذلك من المدرب دين سميث الذي قال: «أعتقدت أنها ركلة جزاء لكنني رأيتها بعد المباراة ورأيته ينطلق، لا أعرف لماذا لم يذهب مايكل أوليفر للنظر إلى الشاشة، أليست تقنية فار لذلك؟».

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