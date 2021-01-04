«كورونا» ينصب دي بروين مهاجما جديدا لـ«مانشستر سيتي»

كيفن دي بروين (أرشيفية : الإنترنت)

عبر صانع ألعاب «مانشستر سيتي»، كيفن دي بروين، عن سعادته بأداء فريقه بعد أن استعاد شراسته خلال الفوز (3-1) على «تشلسي» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم أنه شعر بالغرابة قليلًا للعب في مركز المهاجم.

وجلس هداف «سيتي» التاريخي سيرجيو أغويرو على مقاعد البدلاء بعد عودته من إصابة بالركبة كما غاب المهاجم غابرييل جيسوس بسبب فيروس «كوفيد-19»، لذا تقدم دي بروين للأمام وأثبت براعته بتسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وقال دي بروين لمحطة «سكاي سبورتس» عن هذه التجربة: «كان الشعور غريبًا بعض الشيء في البداية، لعبت في هذا المركز مرات قليلة في مسيرتي، وبالتأكيد لدينا عديد المهاجمين، وطلب مني المدرب القيام بهذا الدور، وحاولت بذل أقصى جهد ممكن».

ولم يخسر «سيتي» في سبع مباريات في الدوري ليصبح في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر «ليفربول»، وتتبقى مباراة لفريق المدرب بيب غوارديولا.