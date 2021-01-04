أرتيتا يدرس مكافأة تيرني بشارة قيادة «آرسنال»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 03:49 مساء
أرتيتا و تيرني (أرشيفية : الإنترنت)

وصف مدرب «آرسنال»، ميكيل أرتيتا، لاعبه كيران تيرني بأنه «قائد بالفطرة»، وتوقع أن يحمل شارة القيادة في المستقبل، بعد أن سجل المدافع الإسكتلندي هدفًا وصنع آخر خلال الفوز (4-0) على «وست بروميتش ألبيون» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وأحرز تيرني، الذي بدأ 16 من إجمالي 17 مباراة لـ«آرسنال» في الدوري هذا الموسم، هدفه الثاني مع الفريق بمهارة رائعة في الشوط الأول قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لألكسندر لاكازيت، ليحقق فريق أرتيتا الفوز الثالث على التوالي في المسابقة، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وردًّا على سؤال بشأن قدرة تيرني (23 عامًا) على حمل شارة القيادة، قال المدرب الإسباني: «أعتقد أنه يمكنه ذلك لأنه يحظى باحترام وتقدير كل فرد بالطاقم، وكل لاعب بالفريق».

وأضاف: «هذه هي شخصيته الحقيقية ويتصرف بطبيعته، إنه شاب خجول لكن أعتقد أنه يمثل كل قيم النادي التي نريد ترسيخها، عندما جاء إلى هنا احتاج لوقت للتأقلم وتعرض لإصابة قوية، لكنه قائد بالفطرة ويمكن رؤية تصرفاته داخل الملعب وعندما يتحدث يقول الكلمات المناسبة، وهذا ما نتطلع إليه حقًّا».

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