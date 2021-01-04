سكان ملبورن يهددون برفع دعوى قضائية على بطولة أستراليا للتنس

بطولة أستراليا للتنس (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، أن الحجر الصحي للاعبين الذين سيشاركون في بطولة أستراليا المفتوحة آمن، عقب كشف نية مجموعة من المقيمين في المجمع الذي سيقيم فيه الرياضيون يفكرون في رفع دعوى قضائية خشية تعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وذكرت جريدة «ذي إيدج» أن ملاك 36 شقة في فندوق «ويستن»، وسط مدينة ملبورن، هددوا برفع دعوى قضائية ضد اتحاد التنس الأسترالي، بسبب استخدام المبنى كمقر للحجر الصحي للاعبين لمدة 14 يومًا، بحسب ما ذكرته «إفي».

ووفقًا لخطة الاتحاد، فإن اللاعبين الذين سيخضعون لخمسة اختبارات على الأقل للكشف عن الفيروس التاجي عقب وصولهم إلى أستراليا منتصف يناير الجاري، سيكون بوسعهم مغادرة المبنى مرة واحدة، لمدة خمس ساعات، للتدرب تحت إشراف وللخضوع للعلاجات.

وأكدت القائمة بأعمال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، جاسيندا آلان، أنه تم تنفيذ إجراءات صارمة حتى لا يخالط سكان المباني أشخاصًا على صلة ببطولة أستراليا المفتوحة.