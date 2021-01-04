سكان ملبورن يهددون برفع دعوى قضائية على بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 03:10 مساء
بطولة أستراليا للتنس (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، أن الحجر الصحي للاعبين الذين سيشاركون في بطولة أستراليا المفتوحة آمن، عقب كشف نية مجموعة من المقيمين في المجمع الذي سيقيم فيه الرياضيون يفكرون في رفع دعوى قضائية خشية تعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وذكرت جريدة «ذي إيدج» أن ملاك 36 شقة في فندوق «ويستن»، وسط مدينة ملبورن، هددوا برفع دعوى قضائية ضد اتحاد التنس الأسترالي، بسبب استخدام المبنى كمقر للحجر الصحي للاعبين لمدة 14 يومًا، بحسب ما ذكرته «إفي».

ووفقًا لخطة الاتحاد، فإن اللاعبين الذين سيخضعون لخمسة اختبارات على الأقل للكشف عن الفيروس التاجي عقب وصولهم إلى أستراليا منتصف يناير الجاري، سيكون بوسعهم مغادرة المبنى مرة واحدة، لمدة خمس ساعات، للتدرب تحت إشراف وللخضوع للعلاجات.

وأكدت القائمة بأعمال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، جاسيندا آلان، أنه تم تنفيذ إجراءات صارمة حتى لا يخالط سكان المباني أشخاصًا على صلة ببطولة أستراليا المفتوحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز ينفجر مع أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
صراع الحصول على لقاح لـ«كورونا» يشتعل.. الدول الغنية تسيطر على أكثر من صنف ...
دولى
«ذاك الذي حكى البحر».. وفاة حكيم الرواية الجزائرية
ثقافة وفن
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة
ليبيا
«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط
ليبيا
المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم
ليبيا
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الثقافة الليبية 2020.. حصاد الهشيم في عام الجائحة
ثقافة وفن
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقود بالجملة تنتهي في أوروبا لكبار النجوم يتقدمهم ميسي وراموس وألابا وزلاتان