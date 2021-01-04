كوري يدك سلة بلايزرز بـ62 نقطة في الدوري الأميركي

كوري يحتفل (فرانس برس)

قاد ستيفن كوري «غولدن ستايت ووريرز» للفوز على مضيفه «بورتلاند ترايل بلايزرز» (137-122) بعدما دك سلة الأخير بـ62 نقطة أمس الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقدم كوري أفضل مباراة في مسيرته من ناحية التسجيل، وبات أول لاعب يصل الى هذا العدد من النقاط في الموسم الحالي بعدما نجح في 18 من محاولاته الـ31، بينها ثماني ثلاثيات من أصل 16 محاولة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وضرب كوري منذ الربع الأول الذي أنهاه بـ21 نقطة، ثم واصل تألقه ووصل إلى الثلاثين نقطة أو أكثر في شوط واحد للمرة العاشرة في مسيرته، ليدخل فريقه إلى استراحة الشوطين متقدمًا (66-54).

والأمر السلبي الوحيد في هذه الأمسية التي حقق خلالها فريق المدرب ستيف كير فوزًا ثأريًّا على «بورتلاند» الذي اكتسحه بفارق 25 نقطة يوم الجمعة، أن مسلسل رمياته الحرة القياسي انتهى عند0،0 حيث بدأه في 29 مارس 2019 ضد «ممفيس غريزليز» بعدما نجح في 18 من أصل 19 محاولة الأحد.

وشهدت المباراة التي حقق فيها «ووريرز» فوزه الثالث في ست مباريات حتى الآن، المشاركة الثانية لدرايموند غرين مع الفريق منذ أن غاب عنه بعد إصابة تعرض لها في 27 فبراير الماضي ضد «لوس أنجليس ليكرز».