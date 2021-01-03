«بايرن ميونيخ» يستعيد صدارة الدوري الألماني بـ«ريمونتادا» كاسحة على «ماينتس»

لاعبا بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي وسانيه يحتفلان بالفوز على ماينتس (فرانس برس)

استعاد «بايرن ميونيخ» صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد بـ«ريمونتادا»، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام «ماينتس» إلى اكتساح 5-2، بينها ثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الجولة الرابعة عشرة من البوندسليغا.

ورفع «بايرن» رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، متخطيًا «لايبزيغ» الذي تمتع بها موقتًا بـ31 نقطة، فيما تجمد رصيد «ماينتس» عند 6 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وسجل لـ«بايرن» جوشوا كيميتش (51)، لوروا سانيه (56)، نيكلاس زوله (70)، وليفاندوفسكي (76) من ركلة جزاء، و(80)، فيما سجل جوناثان بوركاردت (32) وألكسندر هاك (44) هدفي «ماينتس».