يوفنتوس أمام أودينيزي لتصحيح المسار في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 05:18 مساء
مباراة سابقة بين يوفنتوس و أودينيزي (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أودينيزي، اليوم الأحد، على ملعب «إليانز آرينا»، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2020-2021.

يدخل يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو مواجهة الليلة بعدما تراجع للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، فيما يأتي أودينيزي في المركز 12 برصيد 15 نقطة.

ويسعى يوفنتوس للعودة للانتصارات من جديد في الدوري، بعدما اختتم العام الماضي 2020، بعدما تلقى أكبر خسارة له هذا الموسم على يد فيورنتينا (3-0)، خلال على ملعب «إليانز ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وفقد فريق يوفنتوس 6 نقاط مرة واحدة فى مشوار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما خسر أمام فيورنتينا، كما فقد ثلاث نقاط أخرى بعد قرار الأولمبية الإيطالية بإعادة مباراته ضد نابولي في الجولة الثالثة.

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