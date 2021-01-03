برشلونة الجريح ضيف هويسكا الصاعد حديثا لـ«الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 05:16 مساء
مباراة سابقة لبرشلونة أمام إيبار (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف هويسكا نظيره برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب «ألأكوراز»، ضمن مواجهات الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني، لموسم 2020-2021، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين للفريق الكتالوني، الذي يسعى لاستعادة الانتصارات في المسابقة.

يدخل هويسكا المواجهة وهو يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويغيب عن برشلونة في مواجهة اليوم بداعي الإصابة، كل من جيرارد بيكيه، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، سيرجي روبرتو، والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

ويسعى البارسا بقيادة المدير الفني رونالد كومان، إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، بعد أن تعادل في الجولة السابقة، أمام ضيفه إيبار (1-1)، ليبتعد عن التواجد في مراكز القمة بترتيب «الليغا».

خسارة برشلونة أي نقاط في المباريات المقبلة، تعني ابتعاد برشلونة بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، خاصة أن الفارق مع أتلتيكو مدريد يصل إلى 10 نقاط، مع وجود أفضلية مباراة لـ«الروخيبلانكوس»، في المقابل يدخل هويسكا الصاعد لـ«الليغا» هذا الموسم، على أمل تحقيق المفاجأة.

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