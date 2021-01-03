مانشستر يونايتد يبارك رحيل بوغبا

بول بوغبا (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد اتخذ قراره ببيع نجمه الفرنسي بول بوغبا في الصيف، بعد موافقته على عدم توقيع الفرنسي على عقد جديد.

وقالت جريدة مرور: «تمتع بوغبا 27 عاماً، بعودة مذهلة إلى المستوى، منذ أن أكد وكيله مينو رايولا مرة أخرى في الأشهر الماضية، أن لاعب خط الوسط البالغ قيمته 89 مليون جنيه إسترليني يريد مغادرة أولد ترافورد»، بحسب ما نقله موقع «24».

وأطلق يونايتد عقداً مدته عام واحد يربطه بالنادي حتى صيف 2022 في أكتوبر وكان بوغبا اللاعب الأغلى في العالم العام 2016، بعد أن عاد إلى أولد ترافورد من جديد، بعد فترة لعبه مع يوفنتوس.