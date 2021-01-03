إنتر ميلان يكتسح كروتوني (6-2) في غياب الليبي بن علي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 04:43 مساء
لاوتارو يحتفل بحمل حكيمي (إنترنت)

واصل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو تألقه وسجل زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى «كروتوني» المحترف بصفوفه الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي الغائب عن المباراة، اليوم الأحد.

وبذلك يقود الثنائي «إنتر ميلان» إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين (6-2) على «كروتوني» اليوم الأحد، في افتتاح مباريات الجولة الـ15 من المسابقة.

وقلب «إنتر» تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير ليكون الفوز الثامن على التوالي في المسابقة، ورفع «إنتر» رصيده إلى 36 نقطة ليتصدر جدول المسابقة موقتًا بفارق نقطتين أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد «ميلان.

وضاعف «إنتر» محنة «كروتوني» الذي تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة أمام «تورينو».

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