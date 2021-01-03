ضربة قاصمة لمانشستر سيتي قبل دقائق من مواجهة تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 04:41 مساء
إيريك غارسيا في مباراة سابقة مع مانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي «مانشستر سيتي»، اليوم الأحد، إصابة مدافعه إيريك غارسيا وأحد أفراد الطاقم الفني بفيروس «كورونا المستجد» سريع العدوى، وأضاف النادي في بيانه: «سيخضع هذان الشخصان للحجر الصحي الذاتي تنفيذًا للإجراءات المطبقة».

وقال المدير الفني لـ«مانشستر سيتي»، بيب غوارديولا الجمعة الماضي، «إن خمسة لاعبين في الفريق الأول أُصيبوا بفيروس كورونا ولن يشاركوا في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم الأحد»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وفي الأسبوع الماضي قال سيتي: «إن المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع كايل ووكر أُصيبا بالفيروس المعدي، لكن غوارديولا لم يكشف أسماء اللاعبين الثلاثة الآخرين الذين سيغيبون عن مباراة الأحد».

وبسبب زيادة حالات الإصابة بالعدوى بين اللاعبين وأفراد الطاقم في «سيتي»، اضطر النادي إلى التقدم بطلب إلى رابطة الدوري الممتاز لتأجيل مباراته على ملعب «إيفرتون» يوم الإثنين الماضي.

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