خسارة فنية في ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا بـ«الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 04:16 مساء
داني كارفاخال (أرشيفية : الإنترنت)

يفتقد نادي ريال مدريد جهود ظهيره الأيمن داني كارفاخال بسبب الإيقاف، خلال مباراته المقبلة أمام مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم المقرر إقامتها السبت المقبل.

حصل كارفاخال على البطاقة الصفراء الخامسة، خلال فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو (2-0)، ليتم إيقافه مباراة واحدة، وقد يلجأ المدير الفني للريال، الفرنسي زين الدين زيدان، إلى لوكاس فاسكيز، لتعويض غياب كارفاخال أمام أوساسونا، بحسب ما نقله «موقع 24».

كما قد يدفع زيدان بأي من إيدير ميليتاو، أو الفارو أودريوزولا مكان كارفاخال، خلال المباراة المقبلة بهدف تعويض النقص الفني المنتظر ظهوره في صفوف النادي الملكي خلال مباريات «الليغا».

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