غوارديولا: تراجعت عن اعتزال التدريب لهذا السبب

بيب غوارديولا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا أنه استفاد كثيراً من تجاربه السابقة في عالم التدريب، وهو ما كان له تأثير إيجابي على مهمته الحالية على رأس الجهاز الفني للسيتي، وأنه ربما يمدد مسيرته في هذا المجال لمدة أطول مما توقع نتيجة لذلك.

تحول غوارديولا إلى مجال التدريب في 2008، وأمضى أطول فترة مع السيتي وهي خمسة أعوام خلال هذه المسيرة وتولى لاعب الوسط السابق تدريب فريقه السابق برشلونة ما بين 2008 و2012، ثم درب بايرن ميونخ الألماني لمدة ثلاثة أعوام، بحسب ما نقلته «رويترز».

يأتي هذا قبل أن يقود السيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وبثلاثة ألقاب في كأس الرابطة، وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد توليه المهمة في 2016.

وعبر موقع ناديه الرسمي الإلكتروني قال غوارديولا الذي مدد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة عامين في نوفمبر الماضي: «بالطبع أنا في وضع أفضل الآن، بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي خاصة بالنسبة لي، وبطريقة تعاملي مع عملي، في الماضي كنت أفكر في الاعتزال قريباً، الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي».