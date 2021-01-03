ونش الزمالك مطلوب في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 03:07 مساء
محمود الونش (أرشيفية : الإنترنت)

كشف وكيل أعمال مدافع نادي الزمالك، محمود حمدي الونش، عمر البنا، تفاصيل محاولات نادي أهلي جدة السعودي لضم اللاعب، وقال البنا في تصريحات تليفزيونية إلى قناة «أون تايم سبورت»: «النادي الأهلي السعودي عرض راتباً مغرياً لضم الونش، وطلب من الزمالك تحديد المقابل المطلوب للحصول على خدمات اللاعب».

وأضاف: «النادي الأهلي يرغب في ضم الونش على سبيل الإعارة في يناير، مع وضع بند بأحقية الشراء في الصيف المقبل، الونش مرتبط بعقد مع الزمالك حتى عام 2023، وبالتالي موافقته دون موافقة الزمالك لا قيمة لها، ولكن الزمالك يرفض بشكل رسمي عرض النادي الأهلي».

وشدد البنا على أن الونش يدرك قيمة نادي أهلي جدة ويعتبره بمن أقوى أندية قارة آسيا، كما يدرك قيمة الزمالك الذي يعتبره أيضا من أقوى أندية قارة أفريقيا.

وطلب المدير الفني لفريق النادي الأهلي فلادان ميلوفيتش ضرورة ضم مدافع قوي في أسرع وقت في ظل معاناة الفريق على مستوى خط الدفاع، وهو ما ظهر جليا خلال الخسارة أمام التعاون بثلاثة أهداف دون رد بالدوري السعودي السبت.

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