اليابان أول منتخب يصل مصر استعدادا لكأس العالم لكرة اليد في القاهرة

منتخب اليابان لكرة اليد يصل القاهرة (إنترنت)

وصلت بعثة المنتخب الياباني إلى القاهرة، اليوم الأحد، استعداداً للمشاركة ببطولة العالم لكرة اليد، والتي تنطلق في مصر في 13 يناير الجاري.

وشهدت إجراءات وصول منتخب اليابان تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالفقاعة الطبية، بدءا من محطة الوصول في مطار القاهرة وركوب الحافلات الخاصة بالفريق للانتقال إلى أماكن الإقامة، دون الاختلاط نهائياً.

ووصل منتخب اليابان مبكرا عن باقي المنتخبات ليقيم في القاهرة لأطول فترة ممكنة قبل انطلاق المنافسات.

ويخوض «الساموراي» الياباني مباراتين وديتين مع المنتخب المصري، ضمن الاستعدادات الخاصة بالمنتخبين لخوض المنافسات.

ومن المقرر أن يصل منتخب البرازيل أيضاً خلال الأيام المقبلة، لخوض مباراتين وديتين أيضاً مع مصر.