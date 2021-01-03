وودبريدغ: مباريات فيدرر في التنس تحدد مسيرته

روجر فيدرر (أرشيفية : الإنترنت)

أكد لاعب التنس الأسترالي المعتزل، تود وودبريدغ، أن نتائج النجم السويسري روجر فيدرر في 2021، هي التي ستحدد موعد انتهاء مسيرته في الملاعب وليس العمر، ويتوقع وودبريدغ أن يتمكن فيدرر الذي حصد 20 لقباً كبيراً حتى الآن من الفوز بلقب ويمبلدون مرة أخرى قبل الاعتزال.

وفي الأسبوع الماضي، قال فيدرر إنه لن يشارك في أستراليا المفتوحة لأول مرة منذ ما يزيد على عقدين كاملين، بسبب مشكلات تتعلق باللياقة، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة في 2020، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال وودبريدغ في تصريحات تلفزيونية هذا الأسبوع «أي لاعب بحجمه عندما تتراجع انتصاراته يبدأ في التساؤل عن أسباب تراجع المستوى، مستوى الجاذبية في التنافس يتراجع عن مستواه المعهود عند البدء في التفكير في القيام بأمور أخرى في الحياة».

ولم يشارك فيدرر (39 عاماً) في أي مباراة رسمية منذ هزيمته في قبل نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي، واتضح أن المشاركة في العام الحالي لن تكون سهلة بالنسبة له بعد الإصابة التي أبعدته طويلاً عن الملاعب، وبعد حجر صحي لمدة 14 يوماً.