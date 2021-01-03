سيكسرز ينطلق في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 01:59 مساء
سكستون لاعب كليفلاند يسجل في سلة أتلانتا (فرانس برس)

واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انطلاقته القوية هذا الموسم بتحقيقه فوزه الخامس في ست مباريات إثر تغلبه على تشارلوت هورنتس (127-112) ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وساهم ستة لاعبين في فوز سيكسرز بتخطيهم حاجز الـ10 نقاط أبرزهم توبياس هاريس وسيث كوري وسجلا 24 و21 نقطة تواليا، في حين نجح الأسترالي بن سيمونز في تحقيق «تريبل دبل» مع 15 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

في المقابل، لم تنفع النقاط الـ35 التي سجلها تيري روزييه للفريق الخاسر، وأكد سيسكرز تفوقه في المواجهات المباشرة ضد تشارلوت حيث تغلب عليه في آخر 12 مباراة جمعت بينهما منذ 2016.

ولم يتأثر هيوستن روكتس بغياب نجمه جيمس هاردن، فتغلب على ساكرامنتو كينغز (102-94) بفضل 28 نقطة لجون وول، وكان وول غاب عن الموسمين الماضيين بأكملهما وخاض آخر مباراة له في 26 ديسمبر 2018 قبل أن يخضع لعمليتين جراحيتين في ركبته ووتر أخيل ليعود إلى الملاعب قبل أيام قليلة.

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