لايبزيغ.. فريق تأسس 2009 يرتقي عن بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

فريق لايبزيغ يحتفل بفوزه على شتوتغارت (فرانس برس)

ارتقى لايبزيغ موقتًا إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب بايرن ميونيخ بفوزه الصعب على مضيفه شتوتغارت بهدف نظيف في المرحلة الرابعة عشرة أمس السبت، فيما فرط باير ليفركوزن بوصافة موقتة بسقوطه أمام اينتراخت فرانكفورت (1-2).

وعاد الدوري إلى المنافسات بعد توقف دام قرابة الأسبوعين في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ورفع لايبزيغ رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة أمام العملاق البافاري وحامل اللقب الذي يحل على ماينتس الأحد، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 28 نقطة في المركز الثالث، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسجل الإسباني داني أولمو هدف اللقاء الوحيد علمًا بأن الحارس السويسري غريغور كوبيل تصدى لركلة جزاء للسويدي ايميل فورسبيرغ.

وقال أولمو «لقد كان أمرًا رائعًا لي وللفريق أن نبدأ العام بانتصار».

فيما اعتبر المدافع المجري ويلي أوربان «إنه شعور جيد أن تكون في الصدارة، الشوط الأول كان جيدًا، الثاني كان أفضل، كنا الفريق المهيمن بشكل واضح».

وعاد لايبزيغ إلى سكة الانتصارات بعدما سقط في المرحلة السابقة في فخ التعادل السلبي أمام كولن، وخاض الفريق الشرقي مباراته رقم 150 في البوندسليغا بعدما شارك في موسم 2016-2017 للمرة الأولى في دوري الأضواء علمًا بأنه تأسس العام 2009.

وحقق انتصاره رقم 81 وهو أفضل سجل في هذا العدد من المباريات لأي فريق في الدوري.

وكان فريق المدرب يوليان ناغسلمان الطرف الأفضل في اللقاء وتحصل على ركلة جزاء عندما عرقل باسكال ستينزيل الدولي السويدي أميل فورسبرغ، انبرى لها الأخير وسددها قوية في منتصف المرمى تصدى لها كوبيل برجله بطريقة رائعة ارتطمت في العارضة.