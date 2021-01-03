لبناني وأفغاني يشعلان مواجهة ليفركوزن وأينتراخت في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 11:47 صباحا
مباراة ليفركوزن وأينتراخت (فرانس برس)

فرط «باير ليفركوزن» بفرصة الارتقاء إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب «بايرن ميونيخ» ولو موقتًا، بسقوطه أمام مضيفه «أينتراخت فرانكفورت» بنتيجة (1-2) ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة أمس السبت.

وافتتح نديم أميري التسجيل للضيوف، إلا أن أصحاب الأرض ردوا عبر الألماني، اللبناني الأصل، أمين يونس وهدف عكسي لإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو، ومني «ليفركوزن» في المرحلة السابقة بالخسارة الأولى في البوندسليغا هذا الموسم أمام «بايرن ميونيخ» ليتلقى الهزيمة الثانية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

يتجمد رصيد باير «ليفركوزن» عند 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن العملاق البافاري وحامل اللقب المتصدر الذي يستضيف «ماينتس» الأحد، متقدمًا بفارق الأهداف عن «لايبزيغ» الثالث الذي يحل لاحقًا على «شتوتغارت»، والفرصة متاحة أمامه لصدارة موقتة أيضًا.

عاد الدوري إلى المنافسات بعد توقف دام قرابة الأسبوعين في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وافتتح أميري الأفغاني الأصل التسجيل بأحد أجمل أهداف الدوري هذا الموسم عندما روَّض بطريقة رائعة كرة من فلوريان فيرتز داخل المنطقة، والتف حول نفسه خادعًا المدافع قبل أن يسدد كرة خلفية بكعب قدمه بين رجلي الحارس كيفن تراب.

وعادل يونس المعار من «نابولي» الإيطالي النتيجة عندما وصلته الكرة من السويسري دغيبريل سو داخل المنطقة ليسكن الكرة في الشباك، مسجلًا هدفه الأول في الدوري منذ ثماني سنوات، قبل أن يسجل تابسوبا هدفًا بنيران صديقة.

وارتقى «أونيون برلين» إلى المركز الرابع موقتًا بفوزه بهدفين نظيفين على مضيفه «فيردر بريمن» ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الرابعة تواليًا.

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