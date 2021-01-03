الكوري سون يتحدث عن هدفه الـ100 مع توتنهام

سون يحتفل بالهدف مع كاين (فرانس برس)

سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدفه المئة في صفوف «توتنهام» في مختلف المسابقات ليقوده إلى فوز صريح على «ليدز يونايتد» بثلاثية نظيفة، هو الأول له في خمس مباريات، أمس السبت في المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وكان قائد «توتنهام»، هاري كاين افتتح التسجيل من ركلة جزاء، وأضاف سون الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة، فيما سجل المدافع البلجيكي طوبي ألدرفيريلد الهدف الثالث بضربة رأسية، ورفع سون رصيده من الأهداف إلى 12 في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم «ليفربول» الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعلق سون على إنجازه قائلًا: «إنه إنجاز رائع وكبير، لا أملك الكلمات المناسبة للحديث عنه، لكن الفضل يعود إلى زملائي والجمهور، وأنا فخور وسعيد ببدء السنة الجديدة بتسجيل الهدف المئة مع فريقي».

وأضاف: «كنا مطالبين بتحقيق الفوز، وفوز كبير أيضًا وذلك لم يكن سهلًا، كانت الأمور صعبة في الآونة الأخيرة وتنفسنا الصعداء ببدء السنة بهذا الفوز الكبير، وهذا مهم جدًّا خصوصًا أننا لم نكن سعداء بسبب إهدارنا نقاطًا ثمينة في المراحل الماضية، ربما في بعض المباريات لم نقتل النتيجة ودفعنا الثمن غاليًا، لكن ذلك كان درسًا بالنسبة لنا وتعلمنا منه وأظهرنا ذلك بشكل واضح».

هو الفوز الأول لـ«توتنهام» بعد تعادلين وخسارتين وتحديدًا منذ تغلبه على جاره اللندني أرسنال (2-صفر) في السادس من ديسمبر الماضي، والثامن هذا الموسم.

رفع «توتنهام» رصيده إلى 29 نقطة وانتزع المركز الثالث موقتًا بفارق الأهداف من «ليستر سيتي» الذي يحل ضيفًا على «نيوكاسل» الأحد، و«إيفرتون» الذي خسر أمام «وست هام» (صفر-1) الجمعة في افتتاح المرحلة، مع مباراة مؤجلة ضد «فولهام» كانت مقررة الأربعاء الماضي، وذلك بسبب حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في صفوف الأخير، التي ارتفعت صباح السبت، وأدت إلى تأجيل مباراته ضد مضيفه «بيرنلي» التي كانت مقررة الأحد.

في المقابل، توقفت صحوة «ليدز يونايتد» عند فوزين متتاليين، آخرهما كان كاسحًا على مضيفه «وست بروميتش البيون» (5-صفر) الثلاثاء، فمني بخسارته الثامنة ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر، ويلعب الأحد أيضًا «تشيلسي» مع «مانشستر سيتي»، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء «ساوثمبتون» مع «ليفربول».