فياريال يوقف نزيف النقاط وفقير يعرقل ريال بيتيس

لاعبو فياريال يحتفلون (فرانس برس)

أوقف «فياريال» نزيف النقاط بفوزه على ضيفه «ليفانتي» (2-1)، اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم، فيما فشل «إشبيلية» في الدخول إلى المراكز الأربعة الأولى بتعادله (1-1) مع مضيفه «ريال بيتيس».

وبكّر «فياريال» بالتسجيل وتحديدًا عبر فرناندو نينيو بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من ألفونسو بيدراسا، قبل أن يطمئن جيرار مورينو جماهير صاحب الضيافة بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة أيضًا، إثر تمريرة من النيجيري صامويل تشوكويزي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقلّص سيرخيو ليون الفارق بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من الصربي نيمانيا رادويا، فاشتعلت المنافسة في الدقائق المتبقية مع ضغط هائل للضيوف دون أن ينجحوا في إدراك التعادل لينجح «فياريال» في تحقيق فوزه الأول بعد تعادل وخسارة، والثاني في مبارياته الثماني الأخيرة التي سقط خلالها في فخ التعادل خمس مرات.

انفرد «فياريال» بالمركز الرابع موقتًا بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق الأهداف خلف «ريال سوسييداد» الذي يستضيف «أوساسونا»، الأحد، ونقطتين عن «إشبيلية» الخامس، في المقابل، مني «ليفانتي» بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني عشر، بينما انتهى الدربي الكبير بين «إشبيلية» و«ريال بيتيس بتعادلهما (1-1) على ملعب بينيتو فيامارين.

تقدم «إشبيلية» بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي بهدف سجله جناحه سوسو، لكن سيرخيو كاناليس أدرك التعادل لـ«بيتيس» من ركلة جزاء، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح «بيتيس» انبرى لها هذه المرة الفرنسي الدولي نبيل فقير، لكنه سددها ضعيفة ونجح حارس «إشبيلية»، المغربي ياسين بونو في التصدي لها ويلعب لاحقًا أيضًا «خيتافي» مع «بلد الوليد»، و«ريال مدريد» مع «سيلتا فيغو».

وتستكمل المرحلة، الأحد، بلقاءات «أتلتيك بلباو» مع «إلتشي»، و«ألافيس» مع «أتلتيكو مدريد»، و«إيبار» مع «غرناطة»، و«هويسكا» مع «برشلونة»، على أن تختتم الإثنين بلقاء «فالنسيا» مع «قادش».