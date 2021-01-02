555 مشاركا في النسخة 43 من «رالي دكار» بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 05:00 مساء
منافسات رالي دكار (فرانس برس)

تبدو المنافسة مثيرة في فئة السيارات على لقب النسخة 43 لـ«رالي دكار»، أشهر الراليات الصحراوية الذي سينطلق غدا الأحد للعام الثاني على التوالي من السعودية، على الرغم من «كوفيد-19» ووسط الجدالات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في المملكة المحافظة.

انطلق «رالي دكار» الذي أبصر النور العام 1978 بمبادرة من تييري سابين، للمرة الأخيرة من باريس العام 2001 قبل أن يغادر أوروبا وأفريقيا لغزو أميركا الجنوبية لمدة عشر سنوات، ومنذ العام 2020 ولمدة خمس سنوات على الأقل اختار منظمو «الرالي» المملكة العربية السعودية ومناظرها الصحراوية الخلابة مسرحا لاحتضان منافساته، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

شهد «رالي دكار» مآسي وحوادث كثيرة، لكنه لم يواجه أبدا جائحة من حجم فيروس «كورونا المستجد»، كونه تحديا من نوع جديد للمنظمين وكذلك المتنافسين البالغ عددهم 555 الذين سيشاركون في نسخة العام 2021 التي تضم 12 مرحلة على مسافة 7500 كيلومتر، تبدأ وتنتهي في جدة على شواطئ البحر الأحمر.

وحتى وقت قريب لم يكن المنظمون متأكدين من استضافة الحدث العالمي، وقبل نحو عشرة أيام من انطلاق الرالي، أعلنت السلطات السعودية إغلاق حدودها بسبب سلالة جديدة لفيروس «كورونا المستجد» اكتشفت في بريطانيا.

واعترف مدير الرالي دافيد كاستيرا قائلا: «لقد أمضيت ليلة سيئة جدا بعد سماع هذا الخبر، هل سيقام رالي دكار؟ كان هذا هو السؤال ببساطة، لحسن الحظ، أن السلطات السعودية طمأنتنا في اليوم التالي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البدء في تصوير الجزء التاسع من منوعة «هدرازي»
ثقافة وفن
فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
رياضة محلية
«طائر الليل الحزين» يحلق في سماء القاهرة.. وفاة وحيد حامد
ثقافة وفن
العبدلاوي.. عاد من «كورونا» فأصاب عينه بمفرقعات رأس السنة
رياضة عالمية
الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟