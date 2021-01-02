30 يوما حاسمة في مشوار «يوفنتوس» المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 04:23 مساء
كريستيانو (فرانس برس)

يواجه «يوفنتوس» ومدربه أندريا بيرلو اختبارات حاسمة في شهر يناير الجاري في سعيهما إلى اللقب العاشر على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد بداية متعثرة أنهى بها حامل اللقب العام الماضي مبارياته الـ13 الأولى سادسًا.

ويتخلف «يوفنتوس» بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي «ميلان» المتصدر والوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في «سيريا A»، وبفارق تسع نقاط عن الممثل الثاني لميلانو، «إنتر» وثلاث نقاط عن «روما» الثالث، علمًا بأن فريق «السيدة العجوز» يملك مباراة مؤجلة ضد ضيفه «نابولي» الخامس بفارق نقطة واحدة أمامه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويستهل «يوفنتوس» العام الجديد وعودة منافسات الكالتشو بعد استراحة قصيرة لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، بمواجهة سهلة نسبيًّا أمام «أودينيزي» الثاني عشر ضمن المرحلة الخامسة عشرة يتبعها بثلاث مباريات قوية ومثيرة أمام أندية من بين رباعي الصدارة، بينها زيارتان إلى ميلانو لمواجهة قطبيها «ميلان»، الأربعاء المقبل، في المرحلة 16 و«إنتر في 17 يناير بالمرحلة 18 بينما يستضيف «ساسوولو» الرابع، الأحد المقبل بالمرحلة 17.

وإجمالًا، سيخوض «يوفنتوس» 8 مباريات في مختلف المسابقات، بينها مواجهة ضد «جنوى» في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية في 13 الحالي، وأخرى أمام «نابولي» في الكأس السوبر المحلية في 20 منه، وستستمر المواجهات الحاسمة لـ«يوفنتوس» حتى مطلع فبراير المقبل، حيث سيستضيف «روما» في السادس منه ويحل ضيفًا على «نابولي» بعدها بأسبوع واحد.

ورغم انتزاعه صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الإسباني «برشلونة»، عانى «يوفنتوس» كثيرًا لإيجاد إيقاع متناسق على الصعيد المحلي، حيث حقق ستة انتصارات فقط، وسقط في فخ التعادل ست مرات مقابل خسارة واحدة كانت مذلة على أرضه أمام «فيورنتينا» بثلاثية نظيفة في آخر مبارياته العام الماضي قبل فترة التوقف.

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