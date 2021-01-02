العبدلاوي.. عاد من «كورونا» فأصاب عينه بمفرقعات رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 11:04 صباحا
عمر العبدلاوي (فرانس برس)

أصيب مهاجم غلطة سراي التركي النرويجي الدولي عمر العبدلاوي بجروح خطيرة في وجهه وعينيه بسبب مفرقعات نارية خلال احتفالات نهاية العام، بحسب ما أعلنه طبيبه وناديه أمس الجمعة.

وقال الطبيب وداد كايا من مستشفى ليف حيث يخضع اللاعب للعلاج: «وصل العبدلاوي إلى المستشفى مساء الخميس، هو مصاب في عينيه، قمنا بالاستعانة بطبيب تجميل ومجموعة من أطباء العيون»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ولم يفقد العبدلاوي النظر، لكن إحدى عينيه تعرضت لأذى أكبر من الأخرى، مشيرا إلى أنه في حالة أفضل اليوم، لكن من المبكر الحكم على العواقب على المدى البعيد، كما رفض تحديد موعد لعودة اللاعب إلى الملاعب.

أما رئيس نادي غلطة سراي مصطفى شينغيز، الذي قام بزيارة اللاعب في المستشفى، فقال في تصريحات نقلتها الصحف المحلية الجمعة: «لا شك بأن اللاعب تعرض لصدمة، لكنه في حالة ذهنية جيدة».

وتابع: «حالته الصحية تتحسن ويجب أن نتحلى بالأمل، أعتقد بأنه يتعين علينا الانتظار من أسبوع إلى أسبوعين لكي تتكون لدينا فكرة أفضل عن وضعه».

وبحسب الصحف التركية، أصيب اللاعب عندما انفجرت إحدى المفرقعات النارية بين يديه في منزله خلال احتفالات نهاية العام 2020.

وقام مدرب غلطة سراي فاتح تيريم وقائد الفريق أردا توران بزيارة اللاعب المغربي الأصل «29 عاما»، الذي انضم إلى غلطة سراي مطلع الموسم الحالي بعد أن دافع عن ألوان ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني.

وابتعد العبدلاوي عن الملاعب لأسابيع عدة أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر لإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

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