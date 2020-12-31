فوز أول لسوسييداد في سبع مباريات بالدوري الإسباني

مباراة ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني (فرانس برس)

حقق ريال سوسييداد فوزه الأول في سبع مباريات بتغلبه على جاره الباسكي ومضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر، اليوم الخميس في المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم هدف لاعب الوسط الهجومي كريستيان بورتوغويس «بورتو» المباراة مبكرا في الدقيقة الخامسة على ملعب «سان ماميس».

وبعد بداية رائعة تصدر فيها الدوري، تراجع سوسييداد مع ثلاثة تعادلات وثلاث خسارات في مبارياته الست الأخيرة في الدوري.

ووضعه فوزه في المركز الثالث مع 29 نقطة من 17 مباراة، بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب ثلاث مباريات أقل. فيما يحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثاني مع 33 نقطة من 16 مباراة.