المدعي العام يطارد نيمار في منزله بالبرازيل ليلة رأس السنة

نيمار وصورة جوية للفيلا الضخمة التي يملكها. (فرانس برس)

فتح القضاء البرازيلي تحقيقا بشأن الحفلة المزعومة التي سينظمها النجم البرازيلي نيمار يوم رأس السنة في فيلا فخمة يملكها على سواحل ريو دي جانيرو كما أعلن مكتب المدعي العام.

وقال مدعي عام ريو دي جانيرو إنه قام بفتح تحقيق في هذه القضية بعد أن تلقى «العديد من الشكاوى المبنية على معلومات نشرتها الصحف البرازيلية في ما يتعلق بهذه الحفلة التي ينظمها اللاعب نيمار»، والتي أثارت انتقادات واسعة تجاه اللاعب، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ونفى معسكر نيمار إقامة هذه الحفلة التي تحدثت تقارير بأنها ستضم من 150 إلى 500 من المدعوين إليها، ومن أجل إضافة المزيد من الغموض حول هذه القضية قام نيمار بنشر صورة له مع أحد أصدقائه وهو على متن يخت على شاطئ سانتا كاتارينا في جنوب البلاد.

وطلب المدعي للعام من نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي ومن مالك الفيلا بالإضافة إلى مجمع سكني مجاور بتزويده بشكل طارئ تفاصيل حول عدد المدعوين إلى هذه الحفلة والإجراءات الصحية المتخذة لإقامتها.

واتصلت وكالة «فرانس برس» بأحد مستشاري نيمار فأعلن أنه لا يدري ما إذا كان النجم البرازيلي سيحتفل برأس السنة الجديدة في منزله الفخم في مانغاراتيبا، وهي مدينة سياحية تقع على بعد 130 كلم من ريو دي جانيرو أو إذا كان سيمكث في سانتا كاتارينا.

وأثارت إقامة الحفلة في ظل معاناة البرازيل من ثاني أكبر عدد وفيات في العالم نتيجة فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز العدد 191 ألف شخص من أصل 7,4 مليون إصابة، انتقادات واسعة في الصحف البرازيلية، ووصفت تصرفات نيمار بأنها غير مسؤولة في حين ذهب البعض إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر إقامة حفلة في مثل هذه الظروف بأنها مسؤولية جنائية.