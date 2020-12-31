محطم مايكل جوردان يحتفل مع سلة ليكرز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 03:18 مساء
نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس. (أرشيفية : إنترنت)

احتفل نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس بعيد ميلاده السادس والثلاثين بتحقيق إنجاز جديد في مسيرته المظفرة عندما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة يسجل 10 نقاط على الأقل في ألف مباراة على التوالي في الدوري المنتظم ليقود فريقه إلى الفوز على سان انتونيو سبيرز (121-107)، في حين ثأر ميامي هيت بسرعة لخسارته الفادحة أمام ميلووكي باكس قبل يومين بالفوز عليه (119-108).

وسجل جيمس 26 نقطة وحقق الإنجاز لدى تسجيله السلة التي تقدم بها ليكرز بنتيجة (46-37) منتصف الربع الثاني، وبدأت سلسلة جيمس في 6 يناير العام 2007 عندما كان يدافع عن ألوان كليفلاند كافالييرز، أما آخر مباراة فشل فيها جيمس في تسجيل 10 نقاط فكانت في الخامس من يناير 2007 عندما اكتفى بتسجيل 8 نقاط و9 تمريرات حاسمة و5 متابعات عندما تغلب كليفلاند على ميلووكي باكس، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان جيمس حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة مايكل جوردان في 30 مارس 2018 والذي سجل 10 نقاط على الأقل في 866 مباراة تواليا أما صاحب ثاني أفضل سلسلة، والذي لا يزال يلعب حاليا فهو جيمس هاردن مع 411 مباراة تخطى فيها حاجز الـ10 نقاط.

وقال جيمس الذي يخوض موسمه الثامن عشر تواليا في الدوري الأميركي «أحاول دائما أن أعيش اللحظة وتحسين مستواي من مباراة إلى أخرى وتفاهمي مع زملائي على أرضية الملعب».

وأضاف «أنا محظوظ لكوني أمارس اللعبة التي أعشق على مدى 18 عاما وآمل مواصلة اللعب على أعلى مستوى».

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